السودان يمدد إغلاق الخرطوم لمواجهة كورونا

الخليج 365 - مها التلب - الخرطومالجمعة 2020/5/8 07:11 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت لجنة الطوارئ السودانية العليا لمجابهة فيروس كورونا، الجمعة، تمديد الإغلاق الكامل في ولاية الخرطوم لمدة عشرة أيام إضافية ابتداء من غد السبت.
وقال رئيس لجنة الطوارئ الصحية عضو المجلس السيادي الانتقالي، صديق تاور، في تصريحات صحفية:"تم تمديد حالة الطوارئ الصحية وحظر التجول لمدة عشرة أيام إضافية إبتداءا من غد، السبت، 9 مايو/آيار الجاري" .
وطالب تاور المواطنين بالالتزام بكل التدابير المفروضة سابقا، مشددا على منع السفر بين الولايات ومنع التجمعات والصلوات الجماعية في المساجد والكنائس.
وسجلت السودان حتى الآن 930 حالة إصابة بالفيروس بينها 52 حالة وفاة.
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