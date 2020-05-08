ترامب ينفي ضلوع أمريكا في أي مؤامرة بفنزويلا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عدم ضلوع الولايات المتحدة في أي مؤامرة سرية فاشلة في فنزويلا تشتبه كراكاس بتورّط أمريكيَّين فيها.

وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، أكد ترامب أن بلاده لم تكن وراء عملية التوغل المسلحة الفاشلة في فنزويلا، والتي يقال إنها كانت تهدف للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

وأوضح أنه لن يعتمد على مجموعة صغيرة للقيام بعملية كهذه.



وأضاف: "لا أعلم شيئا عن العملية، وأعتقد أن الحكومة (الأمريكية) أيضا ليس لها علاقة بالأمر إطلاقا. يجب أن أعرف ما حدث. إذا قمنا بأي شيء تجاه فنزويلا، فسيكون مختلفا قليلا وليس بهذه الطريقة، سيسمى غزوا حينئذ".

والإثنين الماضي، أعلنت السلطات الفنزويلية توقيف 15 شخصا بينهم أمريكيان، قالت إنهما "عنصرا أمن" تابعان للرئيس ترامب.

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وتتهم النيابة الفنزويلية هذيْن بأنهما "مرتزقة" جندتهما المعارضة لتدبير محاولة توغل من طريق البحر.



والجمعة، أوضح مادورو في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي أن من جرى اعتقالهم تورطوا في مخطط، كان بالتنسيق مع واشنطن لدخول فنزويلا عبر ساحل البحر الكاريبي والإطاحة به.

وأعلنت سلطات فنزويلا مقتل 8 أشخاص في محاولة التوغل الفاشلة.

وفرضت واشنطن عقوبات اقتصادية صارمة على فنزويلا في مسعى للإطاحة بمادورو الذي تتهمه بتزوير الانتخابات عام 2018.