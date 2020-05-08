أوزباكستان تشيد بدور الإمارات الإنساني خلال أزمة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 مايو 2020

أشادت أوزباكستان، الجمعة، بدور الإمارات الإنساني وتقديمها المستلزمات والمعدات الطبية للدول من أجل مكافحة جائحة كورونا، موجهة لها الشكر على المساعدات التي وصلت إليها.



جاء ذلك خلال اتصال ساردور أومورزاكوف، نائب رئيس الوزراء، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في أوزباكستان، بالشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الإماراتي.

وأعرب نائب رئيس الوزراء الأوزباكستاني عن شكر حكومته وخالص امتنانها لدولة الإمارات على إرسالها معدات وإمدادات طبية إلى أوزباكستان، لمساعدتها في مكافحة "كوفيد 19"، مشيدا بريادة الإمارات في العمل الإنساني، ودعمها المتواصل للبلدان الصديقة خلال هذا الظرف الصعب الذي يمر به العالم.

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كما بحث الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مع ساردور أومورزاكوف، خلال الاتصال الهاتفي، سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي بين الإمارات وأوزباكستان في المجالات كافة.

وأرسلت الإمارات، الثلاثاء الماضي، طائرة مساعدات ثانية تحتوي على 5 أطنان من الإمدادات الطبية إلى أوزباكستان، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكانت الإمارات قد أرسلت في 28 مارس/آذار الماضي، طائرة مساعدات احتوت على 8 أطنان من الإمدادات الطبية إلى أوزباكستان، واستفاد منها نحو 8000 من العاملين في القطاع الطبي.

وقدمت دولة الإمارات أكثر من 448 طنا من المساعدات لأكثر من 40 دولة، استفاد منها نحو 448 ألفا من المهنيين الطبيين.