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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 1701 إصابة و 10 حالات وفاة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 مايو 2020
الخليج 365 ـ متابعات
أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 1701 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس #كورونا المستجد، إضافة إلى 10 حالات وفاة، توزعت في مختلف المدن والمناطق.
وذكرت أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس #كورونا المستجد في المملكة 35432 حالة، بينها 26856 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة ونحمد الله أن معظمها حالات مستقرة ومطمئنة، بينما منها 141 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.
وأكدت أنه تم تسجيل 1322 حالة تعافي جديدة من فيروس #كورونا المستجد، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 9120 حالة.
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