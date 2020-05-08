صحيفة إيطالية توثق المطاردة الجوية بين طائرات يونانية وتركية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 مايو 2020

الخليج 365 ـ متابعات



نشرت صحيفة "لاربوبليكا" الإيطالية فيديو يمثل مواجهة جوية وقعت بين مقاتلتين تركيتين من طراز إف 16 وطائرات يونانية من طراز ميراج، فوق بحر إيجه. وأكدت الصحيفة أن المواجهة وقعت قبل أيام، وتضمنت مخاطرة باندلاع نزاع دولي لا يمكن التنبؤ بنتائجه. ووفق الصحيفة، بدأت المواجهة حين اقتربت المقاتلتان التركيتان من طراز F-16 من طائرة هليكوبتر كانت تقل وزير الدفاع اليوناني نيكوس باناجيوتوبولوس ورئيس أركان الجيش الجنرال كوستانتينوس فلوروس، وعلى الفور أقلعت طائرتان اعتراضيتان من قاعدة سكيروس اليونانية وهما جاهزتان للقتال، وهذه الطائرات تبقى في العادة في حالة تأهب للإقلاع القتالي في غضون ثلاث دقائق. وأوضح الفيديو، الذي ينشر ردا على النفي التركي، أن المطاردة التي حدثت بين طائرة معترضة وإحدى الطائرتين التركيتين على طول حدود المجال الجوي بين الجزر اليونانية والساحل التركي، أظهرت محاولة الطائرة التركية التملص والفرار عبر القيام بسلسلة من المناورات بسرعة كبيرة، ولا تنجح في ذلك، إذ انتهى الأمر عدة مرات بإضاءة مؤشر الصواريخ الموجودة على الطائرة اليونانية مع تأكيد الأجهزة أن "الهدف داخل النطاق"، لكنها لم تطلق النار، واكتفت بالمطاردة وإبعاد الطائرة التركية. ونفت أنقرة يوم 4 أيار/مايو الجاري أن تكون مقاتلتان في سلاح الجو التركي ضايقتا مروحية عسكرية تنقل وزيرًا يونانيًا، زاعمة أن أثينا تسعى إلى “تأجيج التوتر” من خلال هذه الاتهامات، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس". وزعم المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أن المقاتلتين "كانتا تقومان بمهمات روتينية في بحر إيجه". وأظهر الفيديو حجم التوتر الذي وصل إلى أعلى المستويات في بحر إيجة، مع تبادل حكومتي أثينا وأنقرة الاتهامات والتهديدات. وعقبت الصحيفة بالقول إنها "أزمة لا الاتحاد الأوروبي ولا الناتو، الذين ينتمي إليهما البلدان، قادران على حلها".