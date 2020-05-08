أمن الدولة: ختم أحد البرادات المعد لتسويق البضائع الموضبة داخل شركة بالشمع الأحمر

أعلنت ​المديرية العامة لأمن الدولة​- قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، في بيان، أنه "بتاريخ اليوم 8/5/2020، وبناء على طلب رئيس دائرة مكافحة الاحتكار والغلاء في ​مديرية حماية المستهلك​ في ​وزارة الإقتصاد​ قامت دورية من المديرية العامة لأمن الدولة بمؤازرة مراقبين من هذه الوزارة للكشف على أسعار منتجات شومان (دجاج ومشتقاتها) التابعة لشركة Lebanese Poultry Company S.A.L في المنصورية -المتن، والذي كان حرر في حق صاحبها ومديرها (ر.ف) بتاريخ 6 الجاري محضر ضبط حول رفع الأسعار حيث تبين عدم تقيده بالأسعار القانونية حتى تاريخه". وأوضحت أنه "بمراجعة القضاء المختص أشار بختم أحد البرادات المعد لتسويق البضائع الموضبة داخل الشركة بالشمع الأحمر وفتح محضر واستماع افادة صاحب ومدير الشركة المذكورة ومراجعته".

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