غسان حاصباني: لو كان الامر عدديا مناطقيا لما كان محافظ جبل لبنان سنيا

أشار نائب رئيس مجلس الوزراء السابق ​غسان حاصباني​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "أرثوذكس ​بيروت​ جزء من تاريخها ومستقبلها ورمز للعيش المشترك والانفتاح واللاطائفية".

وشدد حاصباني على أن "أي كلام ينتقص من دورهم يعتبر مرفوضا تاريخيا وأخلاقيا ويناقض العيش المشترك"، لافتاً إلى أنه "لو كان الامر عدديا مناطقيا، لما كان محافظ ​جبل لبنان​ سنيا ويرشح من قبل مرجعياته".