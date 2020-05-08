أشار نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "أرثوذكس بيروت جزء من تاريخها ومستقبلها ورمز للعيش المشترك والانفتاح واللاطائفية".
وشدد حاصباني على أن "أي كلام ينتقص من دورهم يعتبر مرفوضا تاريخيا وأخلاقيا ويناقض العيش المشترك"، لافتاً إلى أنه "لو كان الامر عدديا مناطقيا، لما كان محافظ جبل لبنان سنيا ويرشح من قبل مرجعياته".
كانت هذه تفاصيل خبر غسان حاصباني: لو كان الامر عدديا مناطقيا لما كان محافظ جبل لبنان سنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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