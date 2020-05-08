الجميل: محاسبة المسؤولين عن الإنهيار تبقى المدخل الاساس لاي خطة انقاذية

أشار رئيس حزب "الكتائب" النائب ​سامي الجميل​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن محاسبة المسؤولين عن الإنهيار تبقى المدخل الاساس لاي خطة انقاذية. ولفت النائب الجميل إلى "محاسبة شعبية عبر انتخابات مبكرة لكل من عزل لبنان عبر التسوية وأفلسه عبر التصويت على موازنات وهمية (تحديد هذه المسؤولية لا يحتاج تحقيق)، ومحاسبة قانونية عبر قضاء مستقل لكل من خالف القانون".

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