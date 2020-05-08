ذكرت معلومات صحافية انه وصلت في الثالثة من بعد ظهر اليوم طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الاوسط، قادمة من الكويت وعلى متنها 98 مواطنا لبنانيا.
وكان في استقبالهم في المطار الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة العامة. وتمت المباشرة بإجراء فحوصات PCR وكافة التدابير والإجراءات المعتمدة عند وصول اي رحلة.
وكانت قد وصلت بعد ظهر اليوم طائرة تابعة للخطوط الجوية البحرينية تقل 44 مواطنا لبنانيا لتعود وتقلع وعلى متنها عدد من المواطنين البحرانيين.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول طائرة من الكويت أقلت 98 شخصا وبحرينينة على متنها 44 لتقلع على متنها مواطنون بحرانيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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