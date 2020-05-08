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وصول طائرة من الكويت أقلت 98 شخصا وبحرينينة على متنها 44 لتقلع على متنها مواطنون بحرانيون

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ذكرت معلومات صحافية انه وصلت في الثالثة من بعد ظهر اليوم طائرة تابعة ل​شركة طيران الشرق الاوسط​، قادمة من ​الكويت​ وعلى متنها 98 مواطنا لبنانيا.

وكان في استقبالهم في المطار الفريق الطبي التابع ل​وزارة الصحة العامة​. وتمت المباشرة بإجراء فحوصات PCR وكافة التدابير والإجراءات المعتمدة عند وصول اي رحلة.

وكانت قد وصلت بعد ظهر اليوم طائرة تابعة للخطوط الجوية ​البحرين​ية تقل 44 مواطنا لبنانيا لتعود وتقلع وعلى متنها عدد من المواطنين البحرانيين.

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