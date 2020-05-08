المفوضية الأوروبية تقيم جسرًا جويًا لإيصال معدات طبية للدول الإفريقية

أشار المفوض الأوروبي المكلف بشؤون إدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية يانس ليناريتش، إلى أن "المفوضية أقامت جسرًا جويًا إنسانيًا بهدف إيصال عاملين في المجالات الإنسانية و​معدات طبية​ إلى بعض الدول الإفريقية، في إطار العمل الدولي على محاربة ​فيروس كورونا​".

وشدد ليناريتش على أن "المخاطرة بترك منطقة ما بلا حماية يعرض الجميع للخطر مستقبلًا"، منوّهًا بأن "هذا الجسر الجوي قد يشكل طوق نجاة للعديد من المناطق المهمشة في العالم".

كما أفاد بأنه "من المقرر أن تنطلق الرحلة الأولى من مطار ليون في ​فرنسا​ بالتعاون مع السلطات الفرنسية باتجاه جمهورية إفريقيا الوسطى، وعلى متنها 60 عاملا في المجال الإنساني و13 طنا من المساعدات الإنسانية والطبية"، موضحةً أنه "سيتم تنظيم رحلتين إضافيتين خلال الأيام القادمة لنقل 27 طن من المساعدات الإنسانية والطبية، كما سيتم إجلاء مواطنين أوروبيين عالقين في جمهورية إفريقيا الوسطى وإعادتهم إلى بلدانهم".

وشدد ليناريتش على أن "​بروكسل​ تولي أهمية قصوى لتقديم المساعدة للدول الإفريقية، حيث يخشى أن يؤدي انتشار الوباء هناك إلى تعميق المشكلات الإنسانية الموجودة أصلا".