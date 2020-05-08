الرئاسة الفرنسية: 400 ألف شركة فرنسية ستستأنف أعمالها في 11 أيار

أفاد المتحدث الرسمي باسم ​الرئاسة الفرنسية​ فابريس لوتشي، بأن "400 ألف شركة فرنسية ستستأنف أعمالها من جديد الإثنين المقبل 11 من أيار الجاري"، لافتًا إلى أن "هذه أخبار جيدة لأنها تكافئ الجهد الجماعي، كما أنها أخبار جيدة للشركات التي يمكن إعادة فتحها، وستسحب الاقتصاد بأكمله إلى الأمام بعد أكثر من شهر في حالة الإغلاق الحجر الصحي".

وأشار لوتشي، إلى أنه "كنا حقا بحاجة إلى التنفس من الأكسجين الاقتصادي، لأن ​فرنسا​ سقطت بشكل أكثر عنفا ووحشية من جيرانها"، منوّهًا بأنه "لأن الدولة لا تستطيع أن تفعل كل شيء وتمويلها له حدود، فإن مفتاح التعافي من الواضح هو استئناف العمل، وشركاتنا جاهزة ".

ومن الجدير ذكره، أن "التوقعات الاقتصادية لربيع 2020 كشفت انكماش اقتصاد منطقة ​اليورو​ بنسبة قياسية تبلغ 7% في عام 2020، وينمو بنسبة 6% في عام 2021 بسبب جائحة "​كوفيد 19​".