وزير إسرائيلي: ستناقش مع أميركا خطة خفض قوات حفظ السلام في سيناء

أشار عضو ​مجلس الوزراء​ الأمني ال​إسرائيل​ي، وزير الطاقة يوفال شتاينتز، إلى أن "إسرائيل ستناقش مع ​الولايات المتحدة​، تقريرًا صحفيًا ذكر أنه قد يتم خفض ​قوات حفظ السلام​ التي تقودها واشنطن في سيناء".

ولفت شتاينتز، في حديث إذاعي، إلى أن "القوات الدولية في سيناء مهمة والمشاركة الأمريكية مهمة".

من جهتها، كانت صحيفة "​وول ستريت جورنال​" أكدت في وقت سابق، نقلًا عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، أن "وزير الدفاع ​مارك إسبر​ يسعى لسحب بعض ​القوات الأميركية​ المشاركة في قوات حفظ السلام الدولية في شبه ​جزيرة سيناء​ المصرية".

إضغط للمزيد