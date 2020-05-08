وزير إسرائيلي: ستناقش مع أميركا خطة خفض قوات حفظ السلام في سيناء

أشار عضو مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، وزير الطاقة يوفال شتاينتز، إلى أن "إسرائيل ستناقش مع الولايات المتحدة، تقريرًا صحفيًا ذكر أنه قد يتم خفض قوات حفظ السلام التي تقودها واشنطن في سيناء".
ولفت شتاينتز، في حديث إذاعي، إلى أن "القوات الدولية في سيناء مهمة والمشاركة الأمريكية مهمة".
من جهتها، كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أكدت في وقت سابق، نقلًا عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، أن "وزير الدفاع مارك إسبر يسعى لسحب بعض القوات الأميركية المشاركة في قوات حفظ السلام الدولية في شبه جزيرة سيناء المصرية".
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