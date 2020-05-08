مستشار السيسي: زيادة أعداد الإصابات بكورونا في مصر متوقعة

أفاد مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة الوقائية محمد عوض تاج الدين، بأن "زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مصر متوقعة"، منوّهًا بأن "إجراء تحاليل لعدد كبير جدًا من الناس بلا مبرر مجهد ومكلف".
ولفت تاج الدين، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن "الأمراض الفيروسية في أزمنة الأوبئة يحدث بها تصاعد في أعداد الحالات، ثم تأتي مرحلة تتسم بنوع من الثبات، ثم يبدأ استقرار المرض حتى ينتهي الوباء".
كما شدد على أن "مصر بدأت في انتهاج إجراءات إكلينيكية وطبية لاكتشاف حالات الإصابة بفيروس كورونا بصورة مبكرة، ليتم عزل الحالات البسيطة والمتوسطة، والتدخل بشكل مناسب للحالات الخطيرة"، منوّهًا بأن "إجراء التحاليل لعدد ضخم جدا قد لا يضيف جديدًا في عملية الاكتشاف، ومراعاة مصر لهذا الأمر من باب الترشيد وليس التوفير".
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