رئيسة وزراء فنلندا تأمر حكومتها بالعمل عن بعد اتصال وزيرين مع شخص مصاب بكورونا

طلبت رئيسة وزراء ​فنلندا​ ​سانا مارين​، من جميع الوزراء في حكومتها، بالعمل عن بعد خلال الأيام المقبلة، بعد اتصال وزيرين بشكل وثيق مع شخص يشتبه في إصابته ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، وفرضهما حجرًا صحيًا على نفسيهما.

وكانت الحكومة عقدت اجتماعا الأربعاء شارك فيه الوزيران. ورغم أن الوزراء جلسوا في غرف مختلفة وكانوا على اتصال رقمي، لكن كان هناك بعض التواصل بين أعضاء الحكومة خارج الاجتماع.

وتعتمد الطريقة التي ستعمل بها الحكومة الفنلندية الأسبوع المقبل على نتيجة اختبار الشخص المشتبه بإصابته، إضافة إلى اختبار الوزيرين بشأن إصابتهما بفيروس كورونا.