مجلس الوزراء الكويتي يقرر تطبيق حظر شامل في البلاد حتى 30 أيار الحالي

أصدر ​مجلس الوزراء الكويتي​ قرارًا بتطبيق حظر شامل في البلاد، ابتداءًا من الأحد 10 أبار ولغاية 30 أيار الحالي، في ظل الإجراءات التي تتخذها السلطات للحد من انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

بالتوازي، أعلنت ​وزارة الصحة​ الكويتية تسجيل 85 حالة شفاء لمصابين بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المتعافين بذلك إلى 2466 حالة.

كما أكدت تسجيل 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في عموم البلاد إلى 7208 حالة.ونوّهت بوفاة 3 أشخاص جدد جراء الإصابة بكورونا، ليرتفع عدد ضحايا الوباء خلال الساعات الـ 24 الأخيرة إلى 47 شخصًا.