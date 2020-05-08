جنبلاط: اما وقد ترعرعت على فكرة الوحدة العربية أقول باننا سنترحم سايكس بيكو

أشار رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "مسجد الأمير شكيب أرسلان . رأى في انهيار السلطنة خراب العرب والمسلمين .أشاطره الرأي وأضيف بأن حركة القوميات ولاحقا التتريك ومجازر ​الارمن​ أوصلت الأمور إلى ما وصلت اليه آنذاك"، مضيفا :"اما وقد ترعرعت على فكرة الوحدة العربية او الحلم العربي الكبير أقول باننا سنترحم على Sikes-Picot".

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