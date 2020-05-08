OTV: القاضية عون طلبت من هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان الكشف عن بعض الحسابات في قضية الفيول المغشوش

افادت معلومات لقناة الـ"OTV" بأن " النائبة العامة الاستئنافية في ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​ وجهت كتابا الى هيئة التحقيق الخاصة في ​مصرف لبنان​ بواسطة مدعي عام التمييز تطلب فيه الكشف عن ​السرية المصرفية​ والحركة المصرفية للشركات المستوردة وعدد من كبار المتورطين في قضية استيراد ​الفيول​ المغشوش".

وفي وقت سابق، أصد قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، قراراً بتوقيف المديرة العامة للنفط في وزارة الطاقة، أورور الفغالي، ورئيسة المختبرات المركزية في منشآت النفط، خديجة نور الدين.