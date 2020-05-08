فادي أبو شقرا: لا اضراب لمحطات المحروقات الاسبوع المقبل

اكد ممثل موزعي المحروقات ومستشار نقابة المحطات ​فادي أبو شقرا​ ان "لا اضراب ل​محطات المحروقات​ الأسبوع المقبل". وأوضح أبو شقرا أننا "بصدد الحوار مع وزير الطاقة والمياه ​ريمون غجر​، بخصوص نسبة الـ15 بالمئة بالدولار، على صفيحتي البنزين والمازوت". وأشار ممثل موزعي المحروقات ومستشار نقابة المحطات الى ان "الإتجاه في الأسبوع المقبل الوصول الى حل لهذه القضية".

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