ترامب: الصين تسببت بانتشار فيروس كورونا من دون تعمد

أشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، إلى أنه "سيعلن قريبًا قراره النهائي بشأن التمويل الأميركي ل​منظمة الصحة العالمية​"، بعد تعهده في وقت سابق بمحاسبة الوكالة على انتشار الفيروس التاجي.

ولفت ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، إلى أن "​الإدارة الأميركية​ تدفع للمنظمة ما يقرب من 500 مليون دولار سنويًا"، منوّهًا بأنه "سيصدر بلاغا حول ذلك قريبا، لأنهم دمية بيد ​الصين​".

كما حمّل الصين مجددًا "المسؤولية عن الوقوف وراء تفشي ​فيروس كورونا​"، مرجحًا أن "سبب انتشار الفيروس التاجي إلى خارج حدود الصين قد يعود إلى عدم كفاءة المسؤولين المحليين". ونوّه بأنهم "فعلوا شيئا مروعًا لكنني لا أعتقد بأنهم فعلوا ذلك عمدًا".

وأوضح ترامب أنهم "لم يعرفوا على الأرجح كيفية إبلاغ ​المجتمع الدولي​ بذلك، وكان بودنا الوصول ومساعدتهم لكنهم لم يريدوا منا أن نصل"، مؤكدًا أن "الولايات المتحدة تمر بمرحلة صعبة جدا في العلاقات مع الصين، لكن لم أتخذ قرارًا بعد بشأن كيفية إدارة التعاون التجاري بين الدولتين وخاصة بشأن صفقة تجارية محتملة بينهما".