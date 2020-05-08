فرنسبنك: لا علاقة لنا بموظف المصرف الموقوف في ملف الصيارفة

اشارت ادارة مصرف فرنسبنك، في بيان ، الى ان "بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي اشارت الى ان موظفا في مصرف فرنسبنك هو من ضمن الموقوفين من قبل النيابة العامة المالية في ملف نقيب الصرافين وباقي الصرافين".
وأكدت أن المصرف "ليس معنيا بهذا الملف لا من قريب ولا من بعيد، وأن أي تصرف فردي من قبل الموظف الموقوف أو أي شخص آخر إنما هو تصرف شخصي يتحمل مسؤوليته هو شخصيا كما وتبعاته القانونية، ولا علاقة لمصرف فرنسبنك به، كما يؤكد أنه كلف وكلاءه القانونيين باتخاذ جميع الاجراءات القانونية التي تحمي سمعته في هذا الملف بالذات وفي أي ملف آخر، لا سيما أن مصرف فرنسبنك يلتزم بجميع القوانين والأنظمة والتعاميم التي ترعى عمله المصرفي، ولن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الموظف المعني فيما لو ثبتت إدانته بالجرم المنسوب إليه".
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