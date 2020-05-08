المكتب الإعلامي في رئاسة الحكومة ينفي الكلام المنسوب لدياب عن الوجود الأرثوذكسي في بيروت

أعلن المكتب الإعلامي في ​رئاسة مجلس الوزراء​ أنه "تداولت بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي، كلاماً منسوباً إلى رئيس مجلس الوزراء ​حسان دياب​، عن الوجود الأرثوذكسي في العاصمة ​بيروت​ وفي مسائل أخرى".

ونفى المكتب الإعلامي في بيان، هذا الكلام بشكل قاطع، وأكد ان "دياب يكنّ كل الاحترام إلى ​الطائفة الأرثوذكسية​ وإلى كل المكونات اللبنانية، وكل كلام منسوب خارج هذا الإطار هو في سياق محاولات التحريض التي يمارسها البعض لغايات وحسابات شخصية أو سياسية".