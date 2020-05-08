المكتب الإعلامي في رئاسة الحكومة ينفي الكلام المنسوب لدياب عن الوجود الأرثوذكسي في بيروت

أعلن المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء أنه "تداولت بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي، كلاماً منسوباً إلى رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، عن الوجود الأرثوذكسي في العاصمة بيروت وفي مسائل أخرى".
ونفى المكتب الإعلامي في بيان، هذا الكلام بشكل قاطع، وأكد ان "دياب يكنّ كل الاحترام إلى الطائفة الأرثوذكسية وإلى كل المكونات اللبنانية، وكل كلام منسوب خارج هذا الإطار هو في سياق محاولات التحريض التي يمارسها البعض لغايات وحسابات شخصية أو سياسية".
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