الصين تؤيد مراجعة تقودها منظمة الصحة بشأن الاستجابة العالمية لكوفيد-19

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بكين: أكّدت الصين الجمعة أنها تدعم تأسيس لجنة تقودها منظمة الصحة العالمية لمراجعة استجابة العالم لوباء كوفيد-19، بعدما واجهت ضغوطا من أطراف عدّة للسماح بتحقيق دولي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونينغ للصحافيين إن عملية المراجعة يجب أن تتم "بشكل منفتح وشفاف وشامل للجميع" و"في توقيت مناسب بعد انتهاء الوباء" وتحت إشراف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادانوم غبريسوس. لكنها أضافت كذلك أنها يجب أن تجري "في وقت مناسب بعد انتهاء الوباء".

وشددت الصين كذلك أن على أي تحقيق أن يستند إلى قواعد الصحة الدولية وأن يتم بإذن من جمعية الصحة العالمية أو المجلس التنفيذي، وهما الهيئتان اللتان تديران منظمة الصحة العالمية.

دعت دول عديدة، بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الصين إلى مزيد من الشفافية بشأن تعاطيها مع أزمة كوفيد-19، بينما قادت الولايات المتحدة وأستراليا الدعوات الى فتح تحقيق دولي بشأن مصدر الوباء. وسبق أن رفضت الصين دعوات الى فتح التحقيق، متهمة الولايات المتحدة بـ"تسييس القضية".

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ونفت الصين بشدّة التهم بأنها أخفت معلومات على صلة ببداية تفشي الوباء، مصرّة على أنها لطالما تشاركت المعلومات مع منظمة الصحة العالمية والدول الأخرى من دون تأخير.



إحصائيات انتشار فيروس كورونا في الصين

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