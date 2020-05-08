شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يتقدم بسؤال لتحويل مستشفى صدر المرج لمستشفى طوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رضوان الزياتى، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن تحويل مستشفى صدر المرج 23 إلى مستشفى عام او حتى مستشفى طوارئ، مشيرا إلى انه تقدم بعدد من الطلبات بشأن تحويل المستشفى وتعظيم الاستفادة منها ولكن لم يتم البت فى الأمر، خاصة فى الوقت الذى تشهد منظومة الصحة اهتمام كبير فى ظل أزمة فيروس كورونا.

وأوضح عضو مجلس النواب، إلى أن أزمة فيروس كورونا أكدت أن البنية الصحية من الأولويات وأن النظام الصحى هو صمام الأمان لأى دولة على مستوى العالم، وإن لم يكن كذلك سيكون هناك العديد من المخاطر التى تُحاك بالدول وتهدد المواطنين بها، وجميع الإجراءات التى اتخذتها الدولة خلال الأزمة الأخيرة لم تكن تؤتى ثمارها فى حال عدم وجود بنية تحتية لقطاع الصحى مؤهلة لتطبيق هذه الإجراءات.

ولفت عضو البرلمان، إلى أن تعظيم الاستفادة من كافة المستشفيات والوحدات الصحية غير المستغلة خطوة نحو مزيد من الدعم للقطاع، وتحسين مستوى الخدمة، خاصة وأن المستشفى محل الذكر تقع على مساحة 5 أفندنة، وغير مستغلة، حيث يوجد بها مقومات تؤهلها لأن تكون مستشفى عام حيث يوجد بها ما يقرب من 150 سرير غير مستغل أيضا، نظرا لأن الحالات عددها قليل جدا مقارنة بالطاقة والقدرة والأجهزة، مما يستوجب أن تكون هناك خطة لإعادة استغلالها بالشكل الأمثل، لخدمة المنطقة بالكامل.

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ووفقا لنص المادة 199 من اللائحة الداخلية " لا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويجب أن يكون السؤال فى أمر من الأمور ذات الأهمية العامة ولا يكون متعلقا بمصلحة خاصة، أو تكون له صفة شخصية. كما يجب أن يكون السؤال واضحا مقصورا على الأمور المراد الاستفهام عنها دون أى تعليق، وأن يكون خاليا من العبارات غير اللائقة ".