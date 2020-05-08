شكرا لقرائتكم خبر عن الإخوان "متعوده دايماً" على الحل والحرق في وثائقيات شريف عارف.. "حقيقة في دقيقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض الكاتب الصحفي شريف عارف اليوم في حلقاته الوثائقية "حقيقة في دقيقة" على مواقع التواصل الاجتماعي في رمضان، جانب من قرارات الحل وحرق المقار لجماعة الاخوان على مر تاريخها.





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ويقول شريف عارف إن الجماعة كما يقول نجم الكوميديا عادل إمام " متعودة دايماً" على الحل وحرق مقارها، فالمصريون يتذكرون دوماً قرار حلها الأول في ديسمبر عام 1948 بعد ثبوت ضلوعها في دعم الارهاب، مما أدى إلى لتخطيط كوادرها لعملية إغتيال رئيس الحكومة محمود فهمي النقراشي، ولكن التاريخ المهم في حياة الجماعة كان في أكتوبر عام 1954 حينما أقدم "السمكري" محمود عبد اللطيف على محاولة إغتيال الرئيس جمال عبد الناصر، فخرجت الجماهير تهتف بسقوط المرشد وأضرمت النيران في مقر الاخوان القديم بالحلمية.



يذكر أن شريف عارف هو كاتب صحفي بصحيفة " المصري اليوم"، ورئيس اللجنة النوعية للإعلام بحزب الوفد، وصدرت له عشرة مؤلفات سياسية ووثائقية أبرزها "الاخوان في ملفات البوليس السياسي" و" 26 يناير ..حريق القاهرة مدبرون ومنفذون"، وحصد عدد كبير من جوائز العمل الصحفي، ونال تكريمات من عدة جهات بحثية. كما أشرف خلال العام الماضي على مشروع توثيق مئوية ثورة 1919، وحقق في المجلد التذكاري والفيلم الوثائقي" الثورة الأم" بهذه المناسبة .