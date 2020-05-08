شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف استراتيجة لقطاع التموين لتحقيق الأمن الغذائى ومنع الغش السلعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفي ضوء خطة التنمية للعام المالي2020/2021 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إلي مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، نستعرض أبرز الأهداف الأستراتيجية لقطاع التموين والتجارة الداخلية علي النحو الآتى: 1- توفير الأمن الغذائي بتكوين مخزون استراتيجي آمن من السلع الاستراتيجية يكفي لفترة تمتد من 3 إلي 6 أشهر. 2- توسعة نطاق التجارة الداخلية لزيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي وتيسير سلاسل الإمداد. 3- تحفيز المنافسة ومنع الممارسات الأحتكارية. 4- الحد من الفاقد والهدر من السلع الغذائية في مراحل الإنتاج والنقل والتخوين والتسويق. Advertisements 5- تعزيز الدور الرقابي لأجهزة التموين بالمحافظات وحماية المستهلك ومنع عشوائية تجارة السلع المهربة ومجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات التي تم إعتمادها. وفي ضوء ذلك ترتكز استراتيجة وزارة التموين والتجارة علي عدة محاور بما يحقق الأهداف الأستراتيجية لها ومنها متابعة تطبيق منظومة بيع الخبز المدعم في كافة محافظات الجمهورية، والإنتهاء من تطوير كافة المجمعات الاستهلاكية والبقالة التموينية علي أحدث النظام العالمية في التخزين والتسويق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أهداف استراتيجة لقطاع التموين لتحقيق الأمن الغذائى ومنع الغش السلعى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.