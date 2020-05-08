شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الإجراءات الطبية الوقائية التى اتخذتها مصر للحد من انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بذلت الحكومة المصرية الجهود منذ بداية ظهور جائحة كورونا المستجد "كوفيد -19"، للسيطرة علي انتشاره ومنع انتقاله إلي عدد كبير، من خلال سلسلة من الإجراءات الأحترازية والوقائية، ومن بينها الإجراءات الطبية الوقائية للحيلولة دون الإصابة بالفيروس.

وفي هذا الصدد، نستعرض في ضوء ما تضمنته خطة التنمية أبرز الإجراءات الطبية الوقائية التي اتخذتها مصر لمنع انتقال فيروس كورونا المستجد :

1- تخصيص مُستشفي للعزل بكل محافظة في بداية استشعار الأزمة.

2- تعقيم المنشأت الحكومية والخاصة وبعض الشوارع والمبادين الرئيسية.

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3- إطلاق مبادرات مجتمعية لتطهير الأماكن العامة والشوارع الرئيسية والمنازل، استكمالاً لجهود الدولة في الحفاظ علي صحة المواطنين.

4- تنفيذ برامج توعية إعلامية مكثفة بطبيعة فيروس كورونا المستجد وطريق انتشاره وكيفية الوقاية منه، في كافة وسائل الإعلام.

5- قيام القوات المسلحة بتوزيع الكمامات الطبية الواقية والمطهرات علي المواطنين مجاناً، وذلك بالأماكن العامة والميادين الرئيسية ومحطات المترو ومواقف النقل الجماعي وفي الأحياء كثيقة السكان.

وكانت الدولة المصرية قد اتخذت حزمة من الإجراءات الوقائية والتحفيز الأقتصادي في إطار خطة مجابهة فيروس كورونا، والتي وجهت القيادة السياسية بتخصيص 100 مليار جنية من الاحتياطات المالية للدولة لمكافحة تبعاتها الصحية وآثارها الأقتصادية.