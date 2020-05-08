ترامب يثير الغموض حول مستقبل العلاقات التجارية بين أمريكا والصين

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه لم يقرر بعد كيفية المضي قدما في العلاقات التجارية مع الصين، في أعقاب تعهد كبار المفاوضين التجاريين من الصين والولايات المتحدة اليوم الجمعة بتنفيذ "المرحلة الأولى" من الاتفاق التجاري بين البلدين، وذلك في أول محادثة هاتفية بين الجانبين منذ تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز التلفزيونية الأمريكية " أنظر ..إننى أمر بوقت عصيب للغاية مع الصين".

جاءت تصريحات ترامب بعد ساعات من محادثات هاتفية بين نائب رئيس الوزراء الصيني "ليو هي" ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتايزر، بشأن اتفاق المرحلة الأولى التجاري الذي توصل إليه البلدان في وقت سابق من العام الحالي.

وبحسب بيان رسمي على الموقع الالكتروني لمكتب الممثل التجاري الأمريكي، تعهد المفاوضون بتنفيذ المرحلة الأولى التي جرى التوصل إليها في شهر يناير الماضي، والتي تتضمن تعهد بكين بشراء منتجات أمريكية بقيمة 200 مليار دولار خلال عامين، وتطبيق قواعد أشد صرامة في ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية في الصين.

وأوضح البيان أن الجانبين " اتفقا، رغم حالة الطوارئ الصحية العالمية الحالية، على أن البلدين يتوقعان الوفاء التام بالتزاماتهما في إطار الاتفاقية في إطار المواعيد المقررة."

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وتهدد الإدارة الأمريكية الصين بفرض رسوم تجارية عليها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من الصين إلى باقي دول العالم، لكن يبدو أن ترامب تراجع عن هذا بصورة ما.

وهاجم ترامب في المقابلة التلفزيونية اليوم، الصين لأنها لم توقف انتشار الفيروس إلى خارج حدودها وقال "كان يجب على الصين منعه من المنبع .... لا اعتقد أنهم حاولوا هذا" مضيفا ربما يكون الأمر نجم عن عجزهم عن القيام بذلك.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد الأسبوع الماضي بإلغاء الاتفاق حال لم تلتزم الصين بهدف شراء المنتجات الأمريكية.

وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصينية أمس الخميس أن بكين بعيدة للغاية عن الوفاء بالمستهدف من واردات البلاد، في ظل التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا على اقتصاد البلدين.

وتراجعت واردات الصين المقومة بالدولار، من الولايات المتحدة، بنسبة 5.9 في المئة في الفترة من شهر يناير وحتى أبريل الماضيين، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وفي إطار متصل، تعهد مسؤولو البلدين خلال المحادثات الهاتفية اليوم الجمعة بتعزيز "التعاون في مجالي الاقتصاد الكلي والصحة العامة،" بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).