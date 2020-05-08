"تمام يا فندم".. إخماد حريق هائل بمصنع مواد غذائية في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم يستغرق رجال الحماية المدنية بالجيزة وقتا طويلا لإخماد نيران مصنع مواد غذائية شهير في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، لاسيما وصول الدعم من الإدارة العامة للحماية المجنية التي دفعت بخزاني مياه سعة كل منها 35 طنا وسيارتين إضافيتين، ليخطر قائد وحدات الإطفاء مديره عبر اللاسلكي "تمام السيطرة يا فندم".

وتداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي خاصة صفحات "فيسبوك" المهتمة بأخبار مدينة 6 أكتوبر، مقطع فيديو يرصد اللحظات الأولى لنشوب الحريق وارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة التي غطت سماء المنطقة.

مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة تلقى إشارة من مسؤول شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى المنشآت بالمنطقة الصناعية.

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دفع اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ12 سيارة إطفاء - قبل زيادتها لتصل لـ20 سيارة- بقيادة نائبه اللواء إيهاب عبد الحميد والعقيد علاء خلوصي رئيس قسم الإطفاء.

المعاينة الأولية كشفت عن نشوب حريق بمصنع شهير لإنتاج المواد الغذائية، وامتداد النيران إلى أماكن التخزين، لاسيما تواجد مواد سريعة الاشتعال.

وحاصرت قوات الدفاع المدني مصدر النيران، وأمكن السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح، والانتقال إلى المرحلة التالية "التبريد" لمنع تجدد اشتعال النيران.

وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق، والوقوف على ملابساته وأسبابه -التي ترجح بوقوع ماس كهربائي- وتقدير حجم الخسائر التي تصل لملايين الجنيهات.