استلام 85 ألف طن قمح في شون وصوامع بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

استلمت شون وصوامع بني سويف، اليوم الجمعة، 8418 طن قمح، ليصل إجمالي ما جرى توريده منذ بداية الموسم في 15 أبريل الماضي، إلى 85 ألفًا و631 طن قمح، بنسبة 42.9% من إجمالي المستهدف المقدر بـ200 ألف طن.

من جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، المتصلة بالغرف الفرعية، على مستوى الوحدات المحلية السبع.

مشيرًا إلى أن أعمال التوريد واستلام المحصول تسير بصورة منتظمة، دون مشاكل أو حدوث اختناقات، أو تكدس في محيط مواقع الاستلام والتوريد بالصوامع والشون.