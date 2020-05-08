الصين: منشأ كورونا مسألة علمية يحددها المختصون فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج، اليوم الجمعة، إن منشأ فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" مسألة علمية يحددها العلماء والمختصون فقط.

جاء ذلك فى تصريح لـ يينغ تعليقا على تغريدة سابقة لدبلوماسى صينى قال فيها إن "الجيش الأمريكى ربما أحضر فيروس كورونا الجديد إلى ووهان".

وأضافت يينغ "إذا كان هناك حرص على التمسك بكلمة (ربما) التى طرحها الدبلوماسى الصيني، فلماذا لا يتم التعامل بالمثل وتوجيه السؤال ذاته إلى الرئيس الأمريكى ووزير خارجيته لحديثهما بوجود (أدلة مؤكدة) حول أصل الفيروس؟ يجب تقديم تفسيرات علمية حول نشأة الفيروس، وترك المسألة للعلماء".

Advertisements

وحول انتقاد نائب مستشارالأمن القومى الأمريكى "ماثيو بوتينجر" للصين بشأن فيروس "كورونا الجديد"، قالت يينغ "إذا كان هناك أشخاص فى واشنطن يريدون إلقاء اللوم على الصين بشأن الوباء، وممارسة التنمر على الصين، فإن 1.4 مليار صينى لن يوافقوا على ذلك أبدا".

وأكدت يينغ أنه فى مواجهة وباء كورونا، يتحد الشعب الصينى لتحقيق طموحاتهم، ولا يخافون من المصاعب وقد حققوا إنجازات استراتيجية كبيرة فى الوقاية من الوباء ومكافحته.

وحثت يينغ المسؤولين الأمريكيين على فهم تاريخ الصين بشكل جيد، والتعامل مع الشؤون الداخلية الأمريكية بشكل أفضل.