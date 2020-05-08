بعد ظهور حالات كورونا بها.. عزل 500 أسرة في قرية القيصرية بالمحلة الكبرى -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

نفذت الأجهزة الأمنية بمركز المحلة الكبرى، بالاشتراك مع الإدارة الصحية "أول المحلة"، اليوم الجمعة، العزل الصحي التام على مربع سكنى يضم 500 أسرة في قرية القيصرية بمركز المحلة الكبرى، بسبب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد فيها.

جاء ذلك بحضور اللواء مجدي عوض مساعد مدير أمن الغربية لقطاع المحلة وسمنود، ومأمور مركز شرطة المحلة العميد محمود كشك، ونائبه، بحضور الدكتورة عبير عبد العزيز مدير إدارة "أول المحلة الصحية"، والدكتور متولي المكاكي مدير الطب الوقائي، وأفراد المراقبين الصحيين بالإدارة.

وشهدت القرية تواجدًا أمنيًا مكثفًا، كما انتقلت الفرق الطبية لتطهير المربع السكني وشوارع القرية، ومسح المخالطين للحالات التي ثبتت ايجابيتها، والتنبيه عليهم بضرورة التوجه فورًا إلى الوحدة الصحية حال ظهور أي أعراض. وشددت الأجهزة الأمنية على جميع الأهالي بضرورة الالتزام بإجراءات العزل حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية وذلك حفاظا على صحتهم .