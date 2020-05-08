الصحة السعودية تُعلن تسجيل 1701 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 1701 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالى عدد الإصابات فى المملكة إلى 35432 . إلى 35432 . وذكرت وزارة الصحة السعودية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أنه تم تسجيل 10 وفيات جديدة ليصل إجمالى الوفيات إلى 229 حالة. مشيرة إلى أنه تم شفاء 1322 حالة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 9120 حالة. أنه تم تسجيل 10 وفيات جديدة ليصل إجمالى الوفيات إلى 229 حالة. مشيرة إلى أنه تم شفاء 1322 حالة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 9120 حالة.

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