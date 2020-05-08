الصحة الفلسطينية: لم نسجل أى إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، اليوم الجمعة، عدم تسجيل إى إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن أكثر من نصف الحالات المسجلة المصابة بالفيروس، تماثلوا للشفاء بعد تسجيل 37 حالة شفاء جديدة. المصابة بالفيروس، تماثلوا للشفاء بعد تسجيل 37 حالة شفاء جديدة. وقالت الكيلة فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينيةوفا إن حصيلة المتعافين فى فلسطين ارتفعت لتصل إلى 282 حالة بنسبة 51.5% من إجمالى الإصابات البالغ عددها 547 إصابة. فى فلسطين ارتفعت لتصل إلى 282 حالة بنسبة 51.5% من إجمالى الإصابات البالغ عددها 547 إصابة. وأكدت أن الحالة الصحية لجميع الحالات الموجودة فى مراكز العزل والعلاج مستقرة، حيث لا توجد أى حالة فى غرف العناية المركزة.

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