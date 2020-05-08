البطالة في الولايات المتحدة عند أعلى مستوى منذ الكساد الكبير

فقد الاقتصاد الأمريكي 20.5 مليون وظيفة في أبريل الماضي، وهو أكبر انخفاض في الوظائف منذ الكساد الكبير، ويشير إلى قوة تأثير تداعيات أزمة كورونا على اقتصاد الولايات المتحدة.
كما أظهر التقرير الشهري لوزارة العمل الأمريكية الصادر، اليوم الجمعة، أن معدل البطالة ارتفعإلى 14.7 بالمئة الشهر الماضي، مما يكسر المستوى القياسي المسجل بعد الحرب العالمية الثانية البالغ 10.8 بالمئة الذي لامسه المعدل في نوفمبر 1982.
وتعزز الأرقام السلبية توقعات المحللين بتعاف بطيء من الركود الناجم عنالجائحة، ويضاف إلى مجموعة من البيانات القاتمة بشأن إنفاق المستهلكين وسوق الإسكان.
ويؤكد التقرير الدمار الذي أحدثته إجراءات العزل العام التي فرضتها حكومات الولايات والحكومات المحلية في منتصف مارس الماضي لإبطاء انتشار كوفيد-19.
ويقول خبراء اقتصاديون إن الاقتصاد دخل في ركود في أواخر مارس الماضي، حين خضع البلد بالكامل تقريبا لإجراءات عزل عام بسبب مرض كوفيد-19.
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