حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، الصين مجددًا المسؤولية عن الوقوف وراء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" مرجحا هذه المرة أن بكين تسببت في الجائحة دون تعمد.
وأشار ترامب في مقابلة أجرتها معه قناة "فوكس نيوز" إلى أن سبب انتشار الفيروس التاجي إلى خارج حدود الصين قد يعود إلى عدم كفاءة المسؤولين المحليين، قائلا: "فعلوا شيئامروعا لكنني لا أعتقد بأنهم فعلوا ذلك عمدا".
وأوضح: "لم يعرفوا على الأرجح كيفية إبلاغ المجتمع الدولي بذلك، وكان بودنا الوصول ومساعدتهم لكنهم لم يريدوا منا أن نصل".
وأقر ترامب بأن الولايات المتحدة تمر بمرحلة صعبة جدا في العلاقات مع الصين، مؤكدا أنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن
كما شن ترامب هجوما جديدا على منظمة الصحة العالمية، مشددا على أنها "تخدم كدمية لبكين على الرغم من أن الولايات المتحدة تدفع لها مبالغ أكبر سنويا".
وتابع: "كما هو معروف، ندفع لهم 500 مليون دولار تقريبا سنويا، وسأصدر إعلانا بهذا الشأن قريبا".
وسبق أن أعلن ترامب أنه رأى أدلة تثبت أن "كوفيد-19" ينحدر من مختبر صيني، واتهم منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة بالانحياز لبكين.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: لا أعتقد بأن الصين تسببت في تفشي كورونا عمدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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