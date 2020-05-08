لمدة 20 يومًا.. إعلان الحظر الشامل في الكويت لمواجهة كورونا

أعلن الناطق الرسمي للحكومة الكويتية، طارق المزرم، أنه بناء على توجيه السلطات الصحية فقد قرر مجلس الوزراء تطبيق الحظر الشامل في البلاد لمواجهة ارتفاع الإصابات بفيروس الوزراء تطبيق الحظر الشامل في البلاد لمواجهة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا ويبدأ الحظر من يوم الأحد المقبل الساعة 4 عصرًا وحتى 30 مايو 2020، وسوف تعلن تفاصيله خلال المؤتمر الصحفي المزمع عقده بعد قليل.

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