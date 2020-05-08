كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة الكويتية تنعي طبيبا مصريا توفي بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى وزير الصحة الكويتي، "باسل الصباح" طبيبا مصريا الذي توفي خلال عمله في الصفوف الأمامية بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال الوزير الكويتي: "أعزي نفسي وكل الزملاء بوفاة الأخ الدكتور طارق حسين مخيمر، من أطباء الأنف والأذن والحنجرة في م. زين متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد.. رحمه الله وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

وبوفاة الطبيب مصري، "طارق حسين مخيمر"، تسجل الكويت أول حالة وفاة لطبيب بسبب المرض.

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وكان "مخيمر" يعمل في مستشفى زين، كأخصائي أنف وأذن وحنجرة ويبلغ من العمر نحو 62 عاما.

وتأكدت إصابة الطبيب المتوفى وجرى نقله إلى الجناح لأيام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة قبل أن ينقل إلى العناية المركزة إلى وفاته.

وأشارت مصادر كويتية إلى أن الطبيب يعمل في الكويت منذ أكثر من 20 عاما، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.

وبلغ عدد الإصابات بالفيروس في الكويت 7208 إصابة توفي منهم 47 شخصا.