كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "بوتين" يستخدم ذكرى الحرب العالمية الثانية لبناء الجسور مع واشنطن ولندن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، برقيات، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لنهاية الصراع في أوروبا، اليوم الجمعة، إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مما يشير إلى الحاجة إلى إحياء تعاون دولتيهما خلال الحرب العالمية الثانية لحل مشاكل اليوم.

وفي الرسالة التي وجهها إلى "ترامب"، قال "بوتين"، إن روسيا والولايات المتحدة تقف الآن في طليعة مواجهة التحديات العالمية. وأضاف: "يمكن لدولنا أن تفعل الكثير لضمان الأمن والاستقرار الدوليين"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأبلغ "بوتين"، "جونسون" البريطاني، أن تضافر الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية مطلوب اليوم، وأن ذكرى تلك السنوات يمكن أن تساعد العلاقات البريطانية الروسية على التحسن.

كان عرض "بوتين" الأخير في سلسلة من الاتصالات مع واشنطن التي تحرص موسكو على إعادة بناء العلاقات المتوترة حول كل شيء من مزاعم اختراق الانتخابات إلى سوريا.

Advertisements

يقول "بوتين" و"ترامب"، إنهما تعاونا بشكل وثيق للتوصل إلى اتفاق عالمي بشأن تخفيضات إنتاج النفط وتحدثا عبر الهاتف يوم الخميس عندما عرض "ترامب" تزويد روسيا بالمعدات الطبية للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

لا تزال العلاقات مع لندن متوترة بشدة بسبب تسميم جاسوس روسي سابق وابنته في إنجلترا. تحدث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره البريطاني دومينيك راب يوم الأربعاء عندما اتفقا، وفقا لموسكو، على محاولة تحسين التعاون.

كانت البرقيات من بين العديد التي أرسلها بوتين إلى حلفاء الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية في الذكرى الخامسة والسبعين لنهاية الصراع في أوروبا.

أجبرت روسيا، التي تصادف الاستسلام غير المشروط لألمانيا النازية في 9 مايو، في اليوم التالي ليوم "النصر في أوروبا"، على تقليص إحياء ذكرى فيروس كورونا.