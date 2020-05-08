كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تقرير: الصين منفتحة للتحقيق في أصل فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدت سلطات الصين انفتاحها على إجراء تحقيق مستقل لتحديد أصل فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم الآن، وسط مزاعم أمريكية بأنها أتت من مختبر صيني، وفقًا لما كشفه سفيرها لدى برلين لمجلة ألمانية، اليوم الجمعة.

ورفضت الصين تساؤلات أمريكية وأسترالية لا أساس لها من الصحة حول كيفية تعاملها مع جائحة الفيروس قائلة، إنها كانت مفتوحًة وشفافًة على الرغم من تزايد الشكوك بشأن دقة حصيلة الوفيات الرسمية، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال وو كين، لمجلة "دير شبيجل"، في مقابلة: "نحن منفتحون على تحقيق دولي. نحن نؤيد تبادل البحوث بين العلماء... لكننا نرفض وضع الصين في قفص الاتهام دون أدلة، مدعين اتهامنا ثم نحاول البحث عن أدلة من خلال ما يسمى بالتحقيق الدولي."

دعت أستراليا إلى إجراء تحقيق دولي في أصول وانتشار الفيروس الذي ظهر في مدينة ووهان بوسط الصين أواخر العام الماضي.

Advertisements

يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير الخارجية مايك بومبيو، إن هناك أدلة على أنها نشأت في مختبر ووهان، دون ذكر ما هو الدليل. شكك تقرير المخابرات الألمانية في اتهاماتهم.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن حوالي 3.86 مليون شخص مصابون حول العالم وتوفي 268620.

وردًا على جهود أستراليا في دعم دعم تحقيق دولي، قالت فرنسا وبريطانيا، إن تركيزهما هو محاربة الفيروس، وليس توزيع اللوم.

انتقد ترامب بشدة الصين ومنظمة الصحة العالمية وأعلن أن الولايات المتحدة ستسحب تمويلها من وكالة الأمم المتحدة.

يقول العديد من العلماء والسياسيين، إن الوقت قد حان لزيادة تمويل منظمة الصحة العالمية، وليس قطعه، حتى تتمكن من المساعدة في العثور على لقاح.