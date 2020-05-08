كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظة السليمانية العراقية تعيد فتح المساجد بدءا من اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت محافظة السليمانية بإقليم كردستان شمالي العراق، اليوم الجمعة، عن إعادة فتح المساجد أمام المصلين بدءا من اليوم.

وقالت المحافظة في بيان لها، أمس الخميس، إنه: "تقرر فتح المساجد في عموم محافظة السليمانية ابتداء من الجمعة".

وأضافت أن: "11 فرقة من الصحة، بإشراف من وزارة الأوقاف، ستقوم بتعقيم المساجد قبل فتحها".

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كذلك، قررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كردستان العراق، إعادة فتح جميع المساجد اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، مشددة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية.

وأعلن اتحاد علماء الدين في إقليم كردستان مطلع مارس الماضي، تعليق إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المساجد، بعد تسجيل حالات إصابة ووفيات بكورونا.

كما قرر ديوانا الوقف الشيعي والسني في العراق، إغلاق جميع المساجد والحسينيات وتعليق جميع الأنشطة الدينية في البلاد لاحتواء الفيروس.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة العراقية، عن تسجيل 63 إصابة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى ألفين و543، بينها 102 وفاة وألف و626 حالة شفاء.