كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يدافع عن مبعوث الصين بشأن مقال رأي خاضع للرقابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دافعت القيادة العامة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الجمعة، عن سفير الاتحاد لدى الصين بعد الاعتراف بأنه لم يستشر المبعوثين الوطنيين للكتلة في بكين بشأن مقال رأي كتبوه لصحيفة "تشاينا ديلي" الرسمية ولكن تم فرض رقابة على ذلك.

وقال السفير نيكولاس تشابوي يوم الخميس، إنه "من المؤسف إزالة جزء من مقال حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين قبل نشره، أحدث مثال لكيفية اضطراب العلاقات بين الكتلة وبكين".

وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية التنفيذية للكتلة، اليوم الجمعة، في الوقت الذي عبر فيه دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي في بروكسل عن فزعهم لأن "تشابوي" سمح بالرقابة دون حتى إبلاغ دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 مقدمًا: "لم يكن القرار هو القرار المناسب".

لكنها قالت أيضًا، إن تشابوي كانت خبيرة في الصين و"أصول حقيقية" لذراع السياسة الخارجية المشتركة للاتحاد الأوروبي ومقره بروكسل.

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وتأتي هذه الحادثة، بعد أن سعت الصين إلى منع تقرير للاتحاد الأوروبي يدعي أن بكين تنشر معلومات مضللة حول تفشي الفيروس، وفقًا للمراسلات الدبلوماسية التي شاهدتها رويترز في أبريل.

وقد تم تأجيل قمة الاتحاد الأوروبي والصين في بكين من مارس وسط وباء الفيروس.

مع وجود أكثر من مليار يورو في اليوم في التجارة الثنائية، فإن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول للصين، بينما تأتي الصين في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة كسوق للسلع والخدمات في الاتحاد الأوروبي.

لكن التوترات السياسية والتجارية وحقوق الإنسان والأمن تؤثر بشدة على العلاقة، ليس أقلها أن كلاهما يتنافسان على النفوذ في غرب البلقان.