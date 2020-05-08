كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إندونيسيا تسجل 336 إصابة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية، أحمد يوريانتو، أن البلاد سجلت 336 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى 13112.

وأبلغ "يوريانتو" عن 13 حالة وفاة أخرى، ليصل المجموع إلى 943، بينما تعافى 2494. وقال، إنه تم اختبار أكثر من 103300 شخص، كما أوردت وكالة "رويترز".

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وقد أعلن فريق من المهندسين الإندونيسيين الذين يعملون على مدار الساعة، أنه أنتج في غضون شهرين جهاز تهوية مدمج لبيعه بجزء من التكلفة المعتادة، على أمل تسريع المكافحة ضد ثاني أكبر تفشي لفيروس كورونا في شرق آسيا.

وقال قائد الفريق، سياريف هدايات، إن استخدام المواد المنزلية مثل أكواب الشرب البلاستيكية لصنع قطع الغيار، قام 40 مهندسًا من معهد باندونج للتكنولوجيا بتطوير جهاز تهوية Vent-I بحجم فرن صغير، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف، أن المعهد يهدف إلى بيع الآلات بأقل من 15 مليون روبية (1000 دولار) لكل منها، واحد وعشرون أو أقل من 20000 دولار إلى 25000 دولار.