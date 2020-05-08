كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الماليزي يواجه تصويتا على الثقة في البرلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه رئيس الوزراء الماليزي، محي الدين ياسين، تصويتًا على الثقة في البرلمان في 18 مايو، بعد أن ركز على مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد منذ ظهوره على رأس ائتلاف جديد قبل أكثر من شهرين بقليل.

قدم اقتراح التصويت على الثقة مهاتير محمد، الزعيم الماليزي المخضرم البالغ من العمر 94 عامًا والذي استقال من منصبه في شهر فبراير، حيث انهار التحالف متعدد الأعراق الذي قاده.

أدى "محي الدين"، الذي كان في السابق من بين مساعدي "مهاتير" الموثوق بهم، اليمين في 1 مارس، بعد أن ظهر على رأس ائتلاف يسيطر عليه الملايو والذي تتمتع أحزابه بأغلبية ضئيلة، وتسيطر على 116 من أصل 222 مقعدًا في البرلمان.

وكان "محي الدين" قد أجل في وقت سابق، بدء الإجراءات البرلمانية لمدة شهرين في مارس، بينما دفعت المعارضة إلى التصويت على الثقة لتحدي حكومته الجديدة.

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وقال رئيس مجلس النواب محمد عارف محمد يوسف، اليوم الجمعة، إنه وافق على اقتراح مهاتير لاختبار الثقة بمجرد أن يجتمع البرلمان للمرة الأولى هذا العام في 18 مايو.

وأضاف محمد عارف، في بيان: "بصفتي رئيسًا لمجلس النواب، يجب أن أدرس وأضمن جميع الاقتراحات المقدمة للوفاء بالالتزامات الدائمة والالتزام بها ... يجب أن يكون أي اعتبار وقرار من رئيس مجلس النواب عادلين ويؤيدان نزاهة مجلس النواب".

وأحال مكتب رئيس الوزراء طلبات التعليق إلى الوزير المكلف بالشؤون القانونية والبرلمانية، الذي لم يرد على الفور.

إذا نجحت مجموعة مهاتير في التخلص من بعض دعم محي الدين، فقد تتمكن ماليزيا مرة أخرى من الذهاب إلى صناديق الاقتراع.