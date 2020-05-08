كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر المخابرات الألمانية تشكك في اتهامات واشنطن للصين بشأن فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شكك تقرير المخابرات الألمانية في ادعاءات أمريكية بأن فيروس كورونا المستجد COVID-19 نشأ في مختبر صيني، وقالت، إن الاتهامات هي محاولة لتحويل الانتباه عن فشل الولايات المتحدة في كبح جماح المرض، حسبما ذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية، اليوم الجمعة.

وقالت "شبيجل"، إن وكالة المخابرات الألمانية (بي إن دي) طلبت من أعضاء تحالف المخابرات "فايف آيز" الذي تقوده الولايات المتحدة تقديم أدلة لدعم الاتهام، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت، أن أيًا من أعضاء التحالف، الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا ، لم يرغب في دعم مطالبة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.

وخلص تقرير استخباري أعدته وزيرة الدفاع الألماني أنيجريت كرامب كارينباور، إلى أن الاتهامات الأمريكية كانت محاولة متعمدة لتحويل الانتباه العام عن "إخفاقات" الرئيس دونالد ترامب.

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وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو يوم الأحد، إن هناك "قدرًا كبيرًا من الأدلة" على أن الفيروس ظهر من مختبر صيني، لكنها لم تشكك في استنتاج وكالات المخابرات الأمريكية أنها ليست من صنع الإنسان.

ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم الحكومة الألمانية على الفور للتعليق.

وقال "ترامب"، إن لديه أدلة على أن الفيروس ربما يكون قد نشأ في مختبر صيني، لكنه امتنع عن ذكر المزيد.

تجاوز عدد الوفيات في الولايات المتحدة بسبب الفيروس التاجي 75000 يوم الخميس، وفقا لإحصاءات رويترز، مع رسائل مختلطة من البيت الأبيض وحكومات الولايات حول كيفية إبطاء معدل الإصابة.