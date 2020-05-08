كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين: ستفشل محاولة تايوان لحضور الاجتماع الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في الصين، اليوم الجمعة، أن تايوان ستفشل في محاولتها المشاركة في اجتماع رئيسي لمنظمة الصحة العالمية، حيث أن جهودها لا تستند إلى القلق على صحة شعب تايوان ولكنها "تلاعب سياسي".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينج، في مؤتمر صحفي يومي في بكين، إن الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم في تايوان يحاول استخدام الوباء لأغراض سياسية خاصة به، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت: "أن محاولاتها المزعومة للدخول إلى منظمة الصحة العالمية والمشاركة في جمعية الصحة العالمية ليست على الإطلاق من أجل صحة ورفاهية شعب تايوان، بل هي تلاعب سياسي شامل، ولن تنجح".

كانت تايوان تمارس ضغوطًا لحضور اجتماع هذا الشهر لهيئة صنع القرار في منظمة الصحة العالمية، جمعية الصحة العالمية، كمراقب، وحصلت على دعم رفيع المستوى من الولايات المتحدة والعديد من حلفائها بما في ذلك اليابان.

أثار استبعاد تايوان من منظمة الصحة العالمية، بسبب اعتراضات الصين، التي تعتبر الجزيرة إحدى مقاطعاتها، غضب حكومة تايبيه، التي تقول، إن ذلك خلق فجوة خطيرة في المعركة العالمية ضد فيروس كورونا.

تقول كل من تايوان والولايات المتحدة، إن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس لديه السلطة، إذا رغب في ذلك، في دعوة تايوان إلى جمعية الصحة العالمية.

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لكن مصادر دبلوماسية في تايوان تقول، إنه من غير المرجح أن يفعل ذلك عمليًا إذا لم توافق الصين.

وقال مجلس شؤون البر الرئيسي للصين في تايوان في وقت متأخر يوم الخميس، إن الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان وأن الصين "تستخدم السياسة في التعدي على الصحة وحقوق الإنسان".

وقالت المنظمة، إنه يجب على منظمة الصحة العالمية "عدم التلاعب بها من خلال الموقف السياسي لبلد واحد" وفي هذا الوقت من الوباء يجب أن تحمي صحة وسلامة جميع الناس في جميع أنحاء العالم.

وتقول كل من منظمة الصحة العالمية والصين، إن تايوان حصلت على المساعدة والمعلومات التي تحتاجها خلال الوباء ، وهو أمر تعارضه تايوان بشدة. وتقول تايوان، إنها تريد الوصول الكامل والسليم إلى منظمة الصحة العالمية.

وتؤكد الصين أن لها الحق في تمثيل تايوان على الساحة الدولية. وتقول تايوان إن حكومتها المنتخبة ديمقراطيا هي وحدها التي تستطيع التحدث باسم سكان الجزيرة البالغ عددهم 23 مليون نسمة.

حضرت تايوان جمعية الصحة العالمية بصفة مراقب من 2009 إلى 2016 عندما كانت العلاقات بين تايبيه وبكين أكثر دفئًا.

لكن الصين منعت مشاركة أخرى بعد انتخاب الرئيسة التايوانية تساي إنغ ون الذي تعتبره الصين انفصاليا، وهو اتهام ترفضه.