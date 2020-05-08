شكرا لقرائتكم "فيفا" يسمح للأندية بإجراء 5 تبديلات في المباراة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الجمعة إنه سيكون بوسع الفرق إجراء خمسة تغييرات في المباراة الواحدة، بدلا من التغييرات الثلاثة المسموح بها حاليا، وذلك في إطار تغييرات جديدة مؤقتة في القواعد تهدف إلى الحد من تأثير ازدحام المباريات المتوقع عقب أزمة كوفيد-19.
وأضاف الفيفا أن التغييرات الجديدة سيسمح بتطبيقها في جميع البطولات التي من المقرر أن تستكمل بحلول نهاية العام الحالي وأن منظمي كل بطولة هم من سيقرر تطبيق هذه القواعد في بطولاتهم من عدمه.
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