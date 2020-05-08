تأجيل العام الدراسي الجديد لأجل غير مسمى.. ورفض استلام المشروعات البحثية الورقية وربطها بدفع المصروفات المدرسية.. الحقيقة والتفاصيل

كتب:ضياء السقا

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رفض استلام المشروعات البحثية من الطلاب نتيجة عدم سداد المصروفات المدرسية.

حقيقة ربط استلام أبحاث الطلاب بدفع المصروفات المدرسية

وأوضح المركز الإعلامي، لمجلس الوزراء، في بيان، الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفض استلام المشروعات البحثية من الطلاب نتيجة عدم سداد المصروفات المدرسية، مُوضحةً أن عملية تسليم المشروعات البحثية أو الأكواد الخاصة بالطلاب غير مرتبطة بدفع المصروفات المدرسية، وسيتم استلام كافة الأبحاث المقدمة من الطلاب خلال الفترة من 9 إلى 16 مايو 2020.. مشددةً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المدارس المخالفة، وذلك في إطار حرص الوزارة على مصلحة كافة الطلاب.

حقيقة رفض استلام مشروعات البحث الورقية

وفي سياق متصل، أكد المركز الإعلامي، عدم صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد برفض المدارس استلام المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل في صورة ورقية.

وأضاف المركز، أنه تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم، والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلا.

وشددت الوزارة، على أنه يتم تسليم المشروعات البحثية المقدمة من الطلاب إما ورقيا للمدرسة التابع لها الطالب، أو إلكترونيا عبر المنصة الإلكترونية للوزارة، وذلك تيسيرًأ على الطلاب وأولياء الأمور.

وينطبق تسليم المشروع البحثي ورقيا على فئات طلاب المنازل، وطلاب الخدمات، وطلاب الدمج والتربية الخاصة، والطلاب المصريين في الخارج، وكل من يرغب في تسليم المشروع ورقيا، حيث يقوم الطالب بتجهيز المشروع ورقيا ووضعه في ظرف مغلق، وكتابة الأرقام التعريفية والصف الدراسي للطلاب المشاركين في المشروع على الظرف، وكذلك توضيح الفئة التي يتبعها الطالب على الظرف، ثم يتم تسليم الظرف إلى المدرسة في الفترة من 9 إلى 16 مايو 2020.

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هل يتم تأجيل العام الدراسي الجديد لأجل غير مسمى؟

من ناحية أخرى، نفى المركز الإعلامي حقيقة ما تردد بشأن تأجيل العام الدراسي الجديد (2020- 2021) لأجل غير مسمى.

وأشار المركز الإعلامي، في بيان، الجمعة، إلى أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا توجد أي نية لتأجيل العام الدراسي الجديد (2020- 2021)، مُشددةً على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وكل العاملين بالمنظومة التعليمية.

وفي سياق متصل، تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية استعداداً لإجراء امتحانات الثانوية العامة، حيث تم تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية ليصبح (14) طالبًا، والإعلان عن موعد تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمدارس، على أن يتم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية أثناء تسليم البطاقات، فضلاً عن أنه ستتم إتاحتها على الموقع الإلكتروني للوزارة (http://moe.gov.eg) في نفس اليوم.. كما تم تشكيل لجنة عليا للطوارئ لحل المشكلات التي قد يتعرض لها امتحان الثانوية العامة بسبب انتشار فيروس كورونا من خلال توفير جميع الاحتياجات المتعلقة بالحفاظ على سلامة أعمال الامتحانات.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273).