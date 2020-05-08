الصحة السعودية: 1701 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 1701 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في عموم البلاد إلى 35432 إصابة.
وفي مؤتمرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، لفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 1322 حالة تعافي جديدة من المصابين بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.
كما شددت على ضرورة تجنب التجمعات للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدةً أهمية الفحص المبكر والموسع للفيروس.
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