بوتين: روسيا ليس لديها أي شعور بالذنب بخصوص اندلاع الحرب العالمية الثانية

أشار الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، إلى أن "​روسيا​ ليس لديها ولا يمكن أن يكون لديها شعور بالذنب بخصوص اندلاع الحرب العالمية الثانية، لأنها قدمت على مذبح النصر حياة 27 مليون مواطن من أبنائها".

وأوضح بوتين أنه "لا يوجد أي عذر لأولئك الذين يحاولون إعادة كتابة التاريخ"، متسائلًا "من الذي هاجم واعتدى في 22 حزيران عام 41! هل نحن هاجمنا ​ألمانيا​ أم أن ألمانيا قامت بالاعتداء علينا؟ أي نوع من الهراء هذا؟".

وكان ​مجلس النواب​ البولندي تبنى في كانون الثاني من العام الماضي، قرارًا يضع فيه اللوم لاندلاع الحرب العالمية الثانية بشكل متساو على ألمانيا والاتحاد السوفيتي، رغم أن القوات السوفيتية بالذات حررت ​بولندا​ في 1944-1945، لكن رغم ذلك يعتبرها البرلمان البولندي قوات احتلال.