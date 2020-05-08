تسجيل 229 وفاة جديدة بسبب كورونا في إسبانيا وارتفاع عدد الإصابات إلى 222857

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية أنّ "الحصيلة اليوميّة للوفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد ارتفعت بواقع 229 حالة إضافيّة"، مقارنة مع 213 إصابة في اليوم السابق.
وذكرت في بيان، أنّ "الحصيلة الإجمالية للوفيات في إسبانيا ارتفعت إلى 26299 شخصًا، مقارنةً مع 26070 حالة يوم أمس، فيما زاد عدد حالات الإصابة المؤكّدة بالفيروس إلى 222857 إصابة"، بعدما كان 221447 في اليوم السابق.
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